Снова дно: Российские клубы только начали сезон, а уже успели опозориться в Европе Впрочем, происходит это далеко не в первый раз. От этого, правда, легче совсем не становится. 12 августа, 21:53 Фото © ФК "Рубин"

Мы привыкли, что наш футбол нас не радует. И ладно бы такие эмоции были в конце сезона или какого-то турнира, ну хотя бы в середине. Так ведь нет, уже с самого начала мы с грустью вздыхаем и проигрываем. Не в первый раз, к слову.

Вылеты "Спартака", "Рубина" и "Сочи"

Московский "Спартак" после того, что с ним сделал Доменико Тедеско в конце прошлого футбольного года, смотрелся здорово. Лето почти прошло, а от былого шлейфа и размаха нет и следа. Красно-белые плетутся где-то в середине таблицы РПЛ и уже вылетели из Лиги Чемпионов. Да, "Бенфика" объективно сильнее, и надеяться на что-то было сложно.

Однако разочаровала игра москвичей. По большому счёту, за два матча, а особенно за второй, "Спартак" ничего не навязал португальцам. Причём настолько, что крайнюю встречу "Бенфика" позволила себе играть в полноги, совсем не включая какие-либо передачи или высокие обороты. Руй Витория, по сути, просто смотрел за тем, как его бывшая команда разделывают нынешнюю.

Или же "Рубин" с Леонидом Слуцким, Хвичей Кварацхелией и другими яркими персонажами. Польский "Ракув" — явно не "Бенфика". К серьёзным и очень сложным соперникам его отнести крайне сложно. Да и казанцы впечатляли: три победы на старте сезона. Казалось, что уж "Рубин" из Лиги Конференций не вылетит.

А на деле подшефные Слуцкого расстроили немногим меньше, чем "Спартак". Они играли куда более ярко, но в решающие моменты не хватало чего-то. Главный момент серии — пенальти на 120-й минуте вторго матча. Хакшабанович не имел права не забить...но не забил. Бывает, да. Теперь "Рубин" сосредоточится на РПЛ, а скромный "Ракув", весь состав которого стоит дешевле, чем Кварацхелия, идёт дальше.

"Мы пять минут назад проиграли сверхдраматичную игру. У меня такой драматичной игры не было в жизни. Сейчас думаете о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень сильно завидую", — отметил Слуцкий после матча.

Более-менее ярким пятном стал "Сочи". Команда Владимира Федотова вообще впервые пробует силы в еврокубках. Для неё всё в новинку. Первым соперником стала "Кешля" из Азербайджана, и там, благо, южане проблем не испытали. Зато дальше выпало играть с сербским "Партизаном".

Балканцы, к слову, удивить-то ничем особо не смогли. Нельзя сказать, что "Сочи" в этих двух матчах смотрелся хуже или тусклее. Нет, напротив. Трижды команда Федотова вела, и трижды преимущество теряла. Пожалуй, у "Сочи" самый болезненный и досадный вылет. Еврокубков на "Фиште" не будет. Пока.

Печальные тенденции

Впрочем, удивляться снова нечему. Тенденции уже не первый год таковы, что наши клубы заваливают квалификацию и основной этап еврокубков, проигрывая всё новым и более экзотичным командам. Наверняка у вас в памяти ещё свежи те времена, когда "Рубин" обыгрывал "Барселону", а ЦСКА и "Зенит" выходили в плей-офф Лиги Чемпионов. Заскучали? Мы тоже.

Нынешние реалии таковы, что мы проигрываем чуть ли не всем, кому только можно. "Динамо" ещё не так давно проигрывало скромному "Локомотиву" из Тбилиси, "Ростов" сгорал от "Маккаби" из Хайфы, а ЦСКА может "похвастаться" разгромными поражениями от "Лудогорца" из Болгарии или минимальным от "Ференцвароша" из Венгрии. И это при том, что по уровню стоимости и зарплат игроки команд из России уверенно впереди.

Ещё одна эмоция, которая сразу приходит, когда осознаёшь, что произошло — страх. Россия в таблице коэффициентов УЕФА уже и так находится на восьмом месте. Догнать Нидерланды — почти нереально. Они своих, пока что, стараются не терять. У нас же на целый еврокубковый сезон осталось три команды. "Зенит" и "Локомотив" без квалификации прошли в групповой этап Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В основной этап второго по значимости турнира теперь свалился и "Спартак". Естественно, что существенно пополнить копилку очков России в этой злополучной таблице коэффициентов будет крайне непросто. Грозит это всё лишь тем, что мы будем иметь всё меньше команд в еврокубках. Не говоря уже о том, что российский футбол медленно, но верно катится к задворкам футбольного Старого Света. Такими темпами мы дойдём до поражений от клубов из условной Андорры, или же Люксембурга.

Понятно, что сейчас поздно пить "Боржоми". Ещё каких-то 13 лет назад "Зенит" брал Кубок УЕФА и строил планы на полуфинал Лиги Чемпионов. Вообще, ставить задачу выйти из группы в Еврокубках для наших клубов было нормальной практикой. Теперь в них хочется хотя бы просто попасть, а там, как говорится, будет видно.

Авторы Шамиль Гаджиев