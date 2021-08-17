Итальянская "Рома" объявила о переходе нападающего "Челси" Тэмми Абрахама. По данным пресс-службы клуба, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Форвард заключил с клубом контракт до 2026 года. В "Роме" он будет выступать в майке с номером 9. Согласно условиям сделки, "Челси" может получить процент с последующих переходов Абрахама. По информации СМИ, за лондонцами также сохраняется право обратного выкупа форварда за 80 миллионов евро.

"Рома" — клуб, который достоин борьбы за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этом. Поэтому я хочу помочь команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть "Рома", — заявил Абрахам.