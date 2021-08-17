Конкурент для любимца Карпина: "Рома" купила нападающего "Челси" за 40 миллионов евро
Как сообщают СМИ, у лондонского клуба сохраняется право обратного приобретения форварда за сумму вдвое больше.
Фото © AS Roma
Итальянская "Рома" объявила о переходе нападающего "Челси" Тэмми Абрахама. По данным пресс-службы клуба, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Форвард заключил с клубом контракт до 2026 года. В "Роме" он будет выступать в майке с номером 9. Согласно условиям сделки, "Челси" может получить процент с последующих переходов Абрахама. По информации СМИ, за лондонцами также сохраняется право обратного выкупа форварда за 80 миллионов евро.
"Рома" — клуб, который достоин борьбы за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этом. Поэтому я хочу помочь команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть "Рома", — заявил Абрахам.
Добавим, что в прошлом сезоне Абрахам сыграл за "Челси" 22 матча в АПЛ и забил шесть мячей.
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