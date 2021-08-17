"Нижний Новгород" подписал контракт с футболистом из Канады
В прошлом сезоне он уже выступал под руководством Александра Кержакова, играя в составе "Томи".
Фото © ФК "Нижний Новгород"
Канадский футболист ганского происхождения Ричлорд Эннин подписал контракт с "Нижним Новгородом". Об этом сообщается на сайте российского клуба.
В прошлом сезоне Эннин выступал в ФНЛ за томскую "Томь", которой руководил нынешний главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков. В 19 матчах в ФНЛ канадец забил четыре гола.
"Я был счастлив, когда Александр Анатольевич пригласил меня в свою команду. Ещё в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне", — заявил 22-летний нападающий.
"Нижний Новгород" в нынешнем сезоне дебютировал в РПЛ. В турнирной таблице команда занимает шестое место, набрав в четырёх матчах семь очков.
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