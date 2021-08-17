"Нижний Новгород" подписал контракт с футболистом из Канады

Канадский футболист ганского происхождения Ричлорд Эннин подписал контракт с "Нижним Новгородом". Об этом сообщается на сайте российского клуба.

В прошлом сезоне Эннин выступал в ФНЛ за томскую "Томь", которой руководил нынешний главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков. В 19 матчах в ФНЛ канадец забил четыре гола.

"Я был счастлив, когда Александр Анатольевич пригласил меня в свою команду. Ещё в Томске у нас сложились очень хорошие отношения. Рад вернуться к совместной работе на более высоком уровне", — заявил 22-летний нападающий.