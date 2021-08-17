"Ак Барс арена" подала иск против "Рубина" на 30,8 миллиона рублей

Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий говорил, что на стадионе из-за большого количества проведённых мероприятий убили газон.

Представители казанской "Ак Барс арены" подали судебный иск против казанского "Рубина". Об этом свидетельствует запись в картотеке арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан. Сумма иска составила 30 миллионов 849 тысяч 284,1 рубля.

В начале августа после матча третьего тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" состояние газона "Ак Барс арены" раскритиковал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

"Здесь проводится куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон", — сказал специалист.