"Ак Барс арена" подала иск против "Рубина" на 30,8 миллиона рублей
Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий говорил, что на стадионе из-за большого количества проведённых мероприятий убили газон.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Представители казанской "Ак Барс арены" подали судебный иск против казанского "Рубина". Об этом свидетельствует запись в картотеке арбитражных дел.
Заявление было зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан. Сумма иска составила 30 миллионов 849 тысяч 284,1 рубля.
В начале августа после матча третьего тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" состояние газона "Ак Барс арены" раскритиковал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
"Здесь проводится куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон", — сказал специалист.
В ответ представители арены признали, что газон находится далеко не в идеальном виде. При этом они заявили, что "Рубин" второй год не платит за пользование стадионом, накопив долг в 40 миллионов рублей.
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