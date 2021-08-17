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"Ак Барс арена" подала иск против "Рубина" на 30,8 миллиона рублей

Ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий говорил, что на стадионе из-за большого количества проведённых мероприятий убили газон.

17 августа, 09:42
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Представители казанской "Ак Барс арены" подали судебный иск против казанского "Рубина". Об этом свидетельствует запись в картотеке арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан. Сумма иска составила 30 миллионов 849 тысяч 284,1 рубля.

В начале августа после матча третьего тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" состояние газона "Ак Барс арены" раскритиковал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

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"Здесь проводится куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон", сказал специалист.

В ответ представители арены признали, что газон находится далеко не в идеальном виде. При этом они заявили, что "Рубин" второй год не платит за пользование стадионом, накопив долг в 40 миллионов рублей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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