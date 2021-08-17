"Салават Юлаев" подписал пробный контракт с двукратным чемпионом мире Кулёминым
С 2018 года нападающий выступал за магнитогорский "Металлург". До этого он в течение долгого времени играл в НХЛ.
Фото © ТАСС / Юрий Кузьмин
Уфимский "Салават Юлаев" подписал пробный контракт с нападающим Николаем Кулёминым. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-служба КХЛ.
Три последних сезона форвард провёл в магнитогорском "Металлурге". В апреле уральский клуб расторг контракт со своим воспитанником по обоюдному согласию сторон.
Ранее Кулёмин в течение долгого времени выступал в НХЛ. За "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Айлендерс" он провёл в регулярных чемпионатах 669 матчей, набрав 274 очка (121 шайба + 153 результативные передачи).
В составе сборной России Кулёмин побеждал на чемпионатах мира в 2012 и 2014 годах. Также на его счету два серебра и бронза на ЧМ.
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