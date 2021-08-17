"Салават Юлаев" подписал пробный контракт с двукратным чемпионом мире Кулёминым

Уфимский "Салават Юлаев" подписал пробный контракт с нападающим Николаем Кулёминым. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-служба КХЛ.

Три последних сезона форвард провёл в магнитогорском "Металлурге". В апреле уральский клуб расторг контракт со своим воспитанником по обоюдному согласию сторон.

Ранее Кулёмин в течение долгого времени выступал в НХЛ. За "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Айлендерс" он провёл в регулярных чемпионатах 669 матчей, набрав 274 очка (121 шайба + 153 результативные передачи).