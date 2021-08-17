НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Салават Юлаев" подписал пробный контракт с двукратным чемпионом мире Кулёминым

С 2018 года нападающий выступал за магнитогорский "Металлург". До этого он в течение долгого времени играл в НХЛ.

17 августа, 10:39
<p>Фото © ТАСС / Юрий Кузьмин</p>

Фото © ТАСС / Юрий Кузьмин

Уфимский "Салават Юлаев" подписал пробный контракт с нападающим Николаем Кулёминым. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-служба КХЛ.

Три последних сезона форвард провёл в магнитогорском "Металлурге". В апреле уральский клуб расторг контракт со своим воспитанником по обоюдному согласию сторон.

Ранее Кулёмин в течение долгого времени выступал в НХЛ. За "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Айлендерс" он провёл в регулярных чемпионатах 669 матчей, набрав 274 очка (121 шайба + 153 результативные передачи).

Один из лидеров хоккейного ЦСКА Шалунов перешёл в "Локомотив"

Один из лидеров хоккейного ЦСКА Шалунов перешёл в "Локомотив"

В составе сборной России Кулёмин побеждал на чемпионатах мира в 2012 и 2014 годах. Также на его счету два серебра и бронза на ЧМ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Один из лидеров хоккейного ЦСКА Шалунов перешёл в "Локомотив"

9 августа, 15:11

"Салават Юлаев" в Швейцарии вырвал победу у "Ак Барса"

23 декабря 2019, 22:09

Двух футболистов испанских клубов включили в состав молодёжной сборной России

сегодня в 11:37

"Фантастический бардак": Сбежавший из Кандагара лётчик оценил эвакуацию американцев из аэропорта Кабула

сегодня в 11:44
Life

МИД намерен ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии

сегодня в 11:44

Новости партнеров

Layer 1