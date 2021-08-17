Вадим Лялин, адвокат Аланы Мамаевой, подтвердил информацию телеграм-канала Mash о том, что полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в качестве постоянного места жительства зарегистрировал адрес в Ростове-на-Дону, где находится кафе. Об этом он рассказал Лайфу.

По данным Mash, Павел Мамаев, бывший муж Аланы, зарегистрировался на улице 1-й Конной Армии в доме 6В. В этом здании расположено только кафе "Махаон".

"Да, действительно, его представитель или он сам предоставил документы в суд о том, что он зарегистрирован на несколько лет по странному адресу, который в открытых источниках показывает, что там нежилое помещение без номера регистрационного в реестре. По этому адресу расположено кафе "Махаон". Если исключить коррупционную составляющую, то ничем (не подтверждается его прописка в Ростове-на-Дону. — Прим. Лайфа)", — заявил Лялин.

В настоящее время Павел Мамаев судится со своей бывшей женой Аланой. 17 сентября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск футболиста к бывшей супруге о разделе имущества.

Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 года. В марте 2021-го женщина обвинила мужа в измене и объявила о разводе.

Мамаев выступает за "Ростов" с марта 2020 года. В составе клуба он провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.