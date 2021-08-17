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"По этому адресу расположено кафе": Адвокат рассказал, как Павел Мамаев оформил ростовскую прописку

В настоящее время футболист судится со своей бывшей женой Аланой. Рассмотрение иска игрока состоится 17 сентября.

17 августа, 13:07
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BpgniFsAD4r/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / mamaev_pavel17</a></p>

Фото © Instagram / mamaev_pavel17

Вадим Лялин, адвокат Аланы Мамаевой, подтвердил информацию телеграм-канала Mash о том, что полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в качестве постоянного места жительства зарегистрировал адрес в Ростове-на-Дону, где находится кафе. Об этом он рассказал Лайфу.

По данным Mash, Павел Мамаев, бывший муж Аланы, зарегистрировался на улице 1-й Конной Армии в доме 6В. В этом здании расположено только кафе "Махаон".

"Да, действительно, его представитель или он сам предоставил документы в суд о том, что он зарегистрирован на несколько лет по странному адресу, который в открытых источниках показывает, что там нежилое помещение без номера регистрационного в реестре. По этому адресу расположено кафе "Махаон". Если исключить коррупционную составляющую, то ничем (не подтверждается его прописка в Ростове-на-Дону. — Прим. Лайфа)", заявил Лялин.

Футболист Мамаев подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов

Футболист Мамаев подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов

В настоящее время Павел Мамаев судится со своей бывшей женой Аланой. 17 сентября Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск футболиста к бывшей супруге о разделе имущества.

Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 года. В марте 2021-го женщина обвинила мужа в измене и объявила о разводе.

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Мамаев выступает за "Ростов" с марта 2020 года. В составе клуба он провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист выступал за "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". В составе сборной России он провёл 15 матчей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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