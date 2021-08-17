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В Киеве националисты разгромили выставку из-за советских автоматов с газировкой

Мэр города Виталий Кличко заявил, что никаких разрешений у организаторов инсталляции не было, и распорядился очистить аллею.

17 августа, 13:17

В Киеве националисты разрушили часть инсталляции из-за советских автоматов с газировкой. Видео © Strana.ua

В Киеве сторонники радикального движения "Национальный корпус" повредили инсталляцию, посвящённую быту украинцев во времена СССР. Выставка была открыта на Алее героев Небесной Сотни и приурочена к 30-летнему юбилею независимости Незалежной.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", погромам на экспозиции предшествовало недовольство в соцсетях, которое у националистов вызвали советские автоматы с газировкой. Позже радикалы решили посетить выставку лично и разрушили часть экспозиции.

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Спустя время на место приехали полицейские, однако хулиганы прокололи шины их автозака. В результате уводить задержанных правоохранителям пришлось пешком. В результате "Нацкорпус" анонсировал акцию протеста под стенами отделения, куда увезли задержанных националистов. Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких разрешений у организаторов выставки не было, и распорядился демонтировать конструкции.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве члены радикальной организации "Национальный корпус" во время акции протеста у офиса президента избили украинского журналиста издания "Буква" Александра Кужельного.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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