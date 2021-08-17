Лавров рассказал о главной ошибке Запада в Афганистане
По мнению главы МИД РФ, исламской республике нельзя навязывать свои формы государственного управления.
Фото © Официальный сайт МИД России
Попытка заставить Афганистан жить по своим канонам, игнорируя устоявшиеся там традиции, стала одной из основных ошибок Запада. Такую точку зрения озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
"Делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живёт Запад, — ну это наивно и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны. Здесь, я считаю, была главная ошибка", — отметил глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что Россия хорошо изучила Афганистан и убедилась, что навязывать этой исламской республике некие иные формы государственного управления контрпродуктивно. По словам Лаврова, американцы попытались сделать там то, что они называли демократией. Касательно нынешней ситуации в Афганистане министр отметил, что обстановка в Кабуле достаточно спокойная. По его словам, "Талибан"* в целом эффективно обеспечивает правопорядок.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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