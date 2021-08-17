Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела
Глава МИД предупредил, что Москва приветствует только деполитизированное сотрудничество с другими странами по линии гражданских обществ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела под прикрытием различных институтов гражданского общества. Об этом заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде.
Дипломат отметил, если предложение о сотрудничестве со стороны иностранных партнёров продиктовано желанием развивать дружеские контакты, то Россия всегда пойдёт навстречу.
"Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить. Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, то такие попытки мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", — указал Лавров.
Ранее глава российского МИД объяснил, за что Запад "наказывает" Россию. По словам дипломата, линия России на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление.
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