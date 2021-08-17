Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела

Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела под прикрытием различных институтов гражданского общества. Об этом заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде.

"Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить. Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, то такие попытки мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", — указал Лавров.