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Регион
Опубликовано 17 августа 2021, 13:16

Суд в Москве оштрафовал Googlе на 4 млн рублей

Компания не стала удалять сведения, доступ к которым должен быть ограничен по российскому законодательству.

Суд в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещённую информацию.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — говорится в сообщении суда.

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А в июле суд выписал Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как она отказалась хранить данные россиян на территории РФ.

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Фото © Pixabay

Александра Вишнякова
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