Суд в Москве оштрафовал Googlе на 4 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещённую информацию.

"Google LLC - Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей", — говорится в сообщении суда.