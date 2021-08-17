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Суд в Москве оштрафовал Googlе на 4 млн рублей

Компания отказалась удалить информацию, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ.

17 августа, 13:16

Фото © Pixabay

Суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещённую информацию.

"Google LLC - Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей", — говорится в сообщении суда.

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А в июле суд выписал Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как она отказалась хранить данные россиян на территории РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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