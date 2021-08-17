Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных
Представитель данного движения напомнил, что США пообещали вывести из страны свой контингент до 11 сентября.
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Участники радикального исламского движения "Талибан"* не намерены атаковать американских военных. Об этом заявил их представитель Сухейль Шахин. Однако он уточнил, что США должны вывести из страны свои войска до 11 сентября.
"Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали", — сказал он в эфире Sky News.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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