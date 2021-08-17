Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных

Участники радикального исламского движения "Талибан"* не намерены атаковать американских военных. Об этом заявил их представитель Сухейль Шахин. Однако он уточнил, что США должны вывести из страны свои войска до 11 сентября.

"Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали", — сказал он в эфире Sky News.