Российская Премьер-лига заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола

Российская Премьер-лига оказалась на 19-й позиции в рейтинге футбольных чемпионатов с наибольшей интенсивностью игры в мире в прошлом сезоне. Список составил статистический портал CIES Football Observatory.



Под показателем интенсивности подразумевалась доля дистанции, преодолённая игроками на поле с максимально возможной скоростью. За 100% принималось общее перемещение футболистов.

Было подсчитано, что в среднем футболисты РПЛ преодолевают за матч 10 километров 33 метра. При этом интенсивность их игры составила 7,15%. В составленном CIES Football Observatory рейтинге наше первенство оказалось между Турецкой суперлигой (7,17%) и Австрийской бундеслигой (7,14%).