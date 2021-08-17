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Российская Премьер-лига заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола

Наше первенство расположилось между Турецкой суперлигой и Австрийской бундеслигой.

17 августа, 13:37
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Российская Премьер-лига оказалась на 19-й позиции в рейтинге футбольных чемпионатов с наибольшей интенсивностью игры в мире в прошлом сезоне. Список составил статистический портал CIES Football Observatory.

Под показателем интенсивности подразумевалась доля дистанции, преодолённая игроками на поле с максимально возможной скоростью. За 100% принималось общее перемещение футболистов.

Было подсчитано, что в среднем футболисты РПЛ преодолевают за матч 10 километров 33 метра. При этом интенсивность их игры составила 7,15%. В составленном CIES Football Observatory рейтинге наше первенство оказалось между Турецкой суперлигой (7,17%) и Австрийской бундеслигой (7,14%).

Игрок РПЛ подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья во время матча

Игрок РПЛ подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья во время матча

Во главе списка — Английская Премьер-лига (7,82%). В пятёрку лидеров также вошли Польская экстракласса (7,81%), Испанская Ла Лига (7,75%), Чешская первая лига (7,61%) и Швейцарская суперлига (7,60%).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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