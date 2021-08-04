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Мама выложила жуткие кадры, что стало с её 18-летней дочкой, в коктейль которой подмешали наркотики

Девушка познакомилась в баре с мужчиной, который предложил угостить её.

4 августа, 07:30
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Фото © Facebook / Claire Taplin

Мама поделилась жуткими кадрами, показывающими, что стало с её 18-летней дочкой, которой кто-то подсыпал наркотическое вещество в коктейль. Милли Тэплин находилась в агонии, а её тело корёжило, словно она одержима. На фото видно, что челюсть девушки была сильно сжата, а пальцы согнуты в неестественном положении, сообщает Daily Mail.

Фото © Facebook / Claire Taplin

Фото © Facebook / Claire Taplin

Милли срочно доставили в больницу в Саутенде, Эссекс, после того, как она выпила два глотка коктейля, которым её угостил неизвестный мужчина в баре. В настоящее время полиция проводит расследование и пытается найти подозреваемого. Но уже сейчас 48-летняя мама девушки, Клэр, выложила эти кадры, чтобы предупредить других об опасности.

Я никогда не видела ничего подобного. Милли понимала, что происходит, но не могла говорить. Ей почти сразу стало плохо, и она вышла на улицу. Милли знала, что не была пьяна, однако в соседнем переулке уже не стояла на ногах. Я так благодарна её друзьям, которые оказались в этот момент рядом

Клэр

Видео © Twitter / CrimeLdn

Милли выписали из больницы на следующий день. В злополучный вечер девушка сделала всего два глотка опасного коктейля. И кто знает, чем бы обернулась эта история, если бы она выпила больше.

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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