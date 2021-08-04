Мама выложила жуткие кадры, что стало с её 18-летней дочкой, в коктейль которой подмешали наркотики

Я никогда не видела ничего подобного. Милли понимала, что происходит, но не могла говорить. Ей почти сразу стало плохо, и она вышла на улицу. Милли знала, что не была пьяна, однако в соседнем переулке уже не стояла на ногах. Я так благодарна её друзьям, которые оказались в этот момент рядом

Клэр