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Популярного стримера, который играл с детьми, арестовали по подозрению в педофилии

Предполагаемыми жертвами геймера стали дети в возрасте от 10 до 14 лет.

30 июля, 12:03

Фото © Instagram / raulzitoyt

Бразилец Раулино де Оливейра Масиэль, известный под ником RaulZito, имеет огромную аудиторию на Twitch. Парень стримил, как играет в Fortnite, и время от времени приглашал к себе детей, чтобы они могли принять участие в эфире. Однако полицейские считают, что Масиэль использовал свою популярность для того, чтобы совращать несовершеннолетних, сообщает The Sun.

Фото © Instagram / raulzitoyt

Фото © Instagram / raulzitoyt

Стримера задержали во вторник в штате Санта-Катарина после того, как в полицию поступило заявление от матери одного из пострадавших. Женщина рассказала, что Масиэль насиловал её сына в период с февраля по май этого года. Ещё одной жертвой оказался 12-летний ребёнок.

Возраст пострадавших указывается от 10 до 14 лет. Все дети — актёры театра, кино и телевидения. Они утверждают, что стример обещал им поддержку в их игровой карьере, а также в телевизионной. Есть подозрения, что у Масиэля имеются и другие несовершеннолетние жертвы.

Фото © Instagram / raulzitoyt

Фото © Instagram / raulzitoyt

На стримера подписано более 200 тыс. пользователей в Instagram и около 145 тыс. — на YouTube, где у него в профиле указано, что он играет с "молодыми талантами". На баннере Масиэль изображён с голубыми волосами и ярко-розовой бородой, улыбающимся вместе с группой детей. Пока команда SBT Games уволила стримера, ожидая результатов расследования.

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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