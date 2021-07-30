Популярного стримера, который играл с детьми, арестовали по подозрению в педофилии

Бразилец Раулино де Оливейра Масиэль, известный под ником RaulZito, имеет огромную аудиторию на Twitch. Парень стримил, как играет в Fortnite, и время от времени приглашал к себе детей, чтобы они могли принять участие в эфире. Однако полицейские считают, что Масиэль использовал свою популярность для того, чтобы совращать несовершеннолетних, сообщает The Sun.

Фото © Instagram / raulzitoyt

Стримера задержали во вторник в штате Санта-Катарина после того, как в полицию поступило заявление от матери одного из пострадавших. Женщина рассказала, что Масиэль насиловал её сына в период с февраля по май этого года. Ещё одной жертвой оказался 12-летний ребёнок.

Возраст пострадавших указывается от 10 до 14 лет. Все дети — актёры театра, кино и телевидения. Они утверждают, что стример обещал им поддержку в их игровой карьере, а также в телевизионной. Есть подозрения, что у Масиэля имеются и другие несовершеннолетние жертвы.

Фото © Instagram / raulzitoyt