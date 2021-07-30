Чирлидершу застрелили прямо в кинотеатре, но за фильмом ужасов никто не услышал даже выстрела

18-летняя Райли Гудрич и её 19-летний друг — звезда "Тиктока" Энтони Барахас — незадолго до полуночи отправились в кинотеатр в Калифорнии, США. Они решили посмотреть фильм ужасов The Forever Purge ("Судная ночь навсегда"), где власти легализовали все преступления, включая убийства. Друзья не подозревали, что кошмар с экрана перенесётся в реальность.

Фото © Instagram / ryleegoodrich

После показа зал пришли убирать сотрудники кинотеатра, которые обнаружили Райли и Энтони с огнестрельными ранениями. Девушка скончалась на месте, а парня в тяжёлом состоянии доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Фото © Instagram / ryleegoodrich

Всего на сеанс было куплено шесть билетов, а звуков стрельбы никто не слышал. Оружия на месте преступления тоже не нашли. Однако вскоре по подозрению в страшной расправе правоохранители задержали 20-летнего Джозефа Хименеса, пишет The Sun.

Энтони Барахас. Фото © Instagram / itsanthonymichael

Во время обыска дома у Хименеса стражи порядка нашли пистолет, который, по их мнению, преступник использовал для стрельбы в кинотеатре. Также были обнаружены улики, указывающие на его причастность к инциденту. Однако, какими мотивами мог руководствоваться злодей, пока не ясно.

Фото © Instagram / ryleegoodrich