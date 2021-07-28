Молодая жена случайно застрелилась в доме мужа, устроив фотосессию с заряженным ружьём

В индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия: погибла 26-летняя Радхика Гупта. Девушка в мае вышла замуж и поселилась в доме своего возлюбленного Акаша, семья которого владела небольшим ювелирным бизнесом. Ничто не предвещало беды, однако в роковой момент на втором этаже раздался выстрел.

Видео © Twitter / timesofindia

Услышав страшный звук, вся семья бросилась наверх. По словам свёкра, там они увидели Радхику с огнестрельным ранением. Рядом с ней лежали одноствольное ружьё и телефон с включённой камерой, где обнаружили селфи с оружием. Предварительно, девушка случайно нажала на спусковой крючок во время фотосессии, не подозревая, что ружьё заряжено.