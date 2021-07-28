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Молодая жена случайно застрелилась в доме мужа, устроив фотосессию с заряженным ружьём

По словам супруга, девушка и раньше фотографировалась с оружием и была к нему неравнодушна. Однако у отца погибшей другое мнение на этот счёт.

28 июля, 10:43

Видео © Twitter / timesofindia

В индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия: погибла 26-летняя Радхика Гупта. Девушка в мае вышла замуж и поселилась в доме своего возлюбленного Акаша, семья которого владела небольшим ювелирным бизнесом. Ничто не предвещало беды, однако в роковой момент на втором этаже раздался выстрел.

Видео © Twitter / timesofindia

Видео © Twitter / timesofindia

Услышав страшный звук, вся семья бросилась наверх. По словам свёкра, там они увидели Радхику с огнестрельным ранением. Рядом с ней лежали одноствольное ружьё и телефон с включённой камерой, где обнаружили селфи с оружием. Предварительно, девушка случайно нажала на спусковой крючок во время фотосессии, не подозревая, что ружьё заряжено.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, но спасти уже не смогли. Правоохранители расследуют инцидент, оружие и телефон отправлены на экспертизу, на теле пострадавшей не обнаружено следов борьбы, пишет The Times of India. Однако отец погибшей высказал стражам порядка свои опасения насчёт того, что его дочь могли убить из-за приданого.

Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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