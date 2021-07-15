Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада

Китайская блогерша София Чунг сделала опасные фото своей страстью. Ради них девушка ходила сложными маршрутами, забиралась в горы и позировала на утёсах. В итоге в её инстаграме пользователи могли наслаждаться завораживающей природой и чудесными видами.

Фото © Instagram / hike.sofi

Недавно 32-летняя София отправилась за новыми кадрами. Захватив с собой трёх подруг, она поехала в природный парк Ha Pak Lai, расположенный в Гонконге, — излюбленное место у туристов, которые хотят полюбоваться красивыми закатами.

Фото © Instagram / hike.sofi

Добравшись до места, девушка решила сделать селфи на краю водопада. Но это желание стало для неё последним. София потеряла равновесие и сорвалась с утёса, пишет The Sun.

Фото © Instagram / hike.sofi