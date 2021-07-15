Блогерша, сделавшая своей страстью опасные фото, умерла ради селфи на краю водопада
Девушка любила природу и вела активный образ жизни, но в какой-то момент стала забывать о собственной безопасности.
Китайская блогерша София Чунг сделала опасные фото своей страстью. Ради них девушка ходила сложными маршрутами, забиралась в горы и позировала на утёсах. В итоге в её инстаграме пользователи могли наслаждаться завораживающей природой и чудесными видами.
Недавно 32-летняя София отправилась за новыми кадрами. Захватив с собой трёх подруг, она поехала в природный парк Ha Pak Lai, расположенный в Гонконге, — излюбленное место у туристов, которые хотят полюбоваться красивыми закатами.
Добравшись до места, девушка решила сделать селфи на краю водопада. Но это желание стало для неё последним. София потеряла равновесие и сорвалась с утёса, пишет The Sun.
Шокированные подруги вызвали спасателей, и Софию срочно повезли в больницу. К сожалению, по прибытии её объявили мёртвой. "Приближаются лучшие дни. Их называют субботой и воскресеньем!" — весело подписала блогерша своё последнее фото, выложенное незадолго до гибели.
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