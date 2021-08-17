Двое погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Видео © LIFE

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, состояние одного и пострадавших оценивается как тяжёлое.







Авария произошла в 14:15 мск в Баксанском районе на автодороге А-158 "Прохладный — Эльбрус" в зоне проведения дорожных работ. По данным собеседника Лайфа, автобус следовал из Нальчика в Заюково. Двое скончались на месте, ещё трое доставлены в больницы.