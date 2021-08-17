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Двое погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Авария произошла в зоне проведения дорожных работ. По данным Лайфа, маршрутка следовала из Нальчика в Заюково.

17 августа, 12:30
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Видео © LIFE

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, состояние одного и пострадавших оценивается как тяжёлое.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авария произошла в 14:15 мск в Баксанском районе на автодороге А-158 "Прохладный — Эльбрус" в зоне проведения дорожных работ. По данным собеседника Лайфа, автобус следовал из Нальчика в Заюково. Двое скончались на месте, ещё трое доставлены в больницы.

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Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом. В региональном МЧС тогда заявили, что всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Движение на дороге не перекрывалось.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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