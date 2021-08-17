Двое погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
Авария произошла в зоне проведения дорожных работ. По данным Лайфа, маршрутка следовала из Нальчика в Заюково.
Фото © LIFE
Видео © LIFE
Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, состояние одного и пострадавших оценивается как тяжёлое.
Авария произошла в 14:15 мск в Баксанском районе на автодороге А-158 "Прохладный — Эльбрус" в зоне проведения дорожных работ. По данным собеседника Лайфа, автобус следовал из Нальчика в Заюково. Двое скончались на месте, ещё трое доставлены в больницы.
Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом. В региональном МЧС тогда заявили, что всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Движение на дороге не перекрывалось.
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