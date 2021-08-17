Лавров ответил на вопрос о признании режима талибов в Афганистане
При этом он назвал обнадёживающими сигналы со стороны представителей движения, которые "заявляют о желании иметь правительство с участием других политических сил".
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Москва пока не спешит признавать власть движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", — сказал он журналистам.
При этом он назвал обнадёживающими сигналы со стороны талибов, которые "заявляют о желании иметь правительство с участием других политических сил", а также делают заявления о поддержке образования, в том числе девочек. Нынешнюю ситуацию в Кабуле Лавров оценил как достаточно спокойную, по его словам, члены движения "Талибан" "в целом эффективно обеспечивают там правопорядок".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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