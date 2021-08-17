Лавров ответил на вопрос о признании режима талибов в Афганистане

Москва пока не спешит признавать власть движения "Талибан"* в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", — сказал он журналистам.

При этом он назвал обнадёживающими сигналы со стороны талибов, которые "заявляют о желании иметь правительство с участием других политических сил", а также делают заявления о поддержке образования, в том числе девочек. Нынешнюю ситуацию в Кабуле Лавров оценил как достаточно спокойную, по его словам, члены движения "Талибан" "в целом эффективно обеспечивают там правопорядок".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.