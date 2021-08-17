В России призвали помещать на такси QR-коды с данными об иммунном статусе водителя

Автоэксперт в сфере транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев предложил помещать на машины такси QR-коды с информацией об иммунном статусе водителя. Он напомнил, что 15 октября вакцинироваться против коронавирусной инфекции должны 80% таксистов.

"Несколько лет назад у Комитета по транспорту был опыт, что водитель на торпеде (приборная панель авто. — Прим. Лайфа) размещал свои данные, так называемую аккредитацию. Если развить эту историю, то на машинах может быть код на данную справку", — сказал он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Бурцев также напомнил, что поддержал требование о вакцинации водителей. По его словам, транспортные предприятия обязаны защитить пассажиров, а значит, на сегодняшний день прививаться крайне актуально.