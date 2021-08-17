"Служу России!": Тульский Пряник устроился на работу в МЧС
Он будет рассказывать детям о пожарной безопасности и действиях при "необычных ситуациях".
В Туле сотрудники МЧС приняли в свои ряды Тульского Пряника. На торжественной церемонии новому спасателю вручили удостоверение и медаль, рассказала "Тульская пресса".
Также была зачитана биография Пряника. Новому сотруднику будет поручено научить детей противопожарной безопасности и подготовить их к действиям в "необычных ситуациях".
"Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приёмам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций", — рассказал присутствующим Тульский Пряник.
Тульский Пряник уже успел пообщаться с детьми в центре отдыха "Новая волна", проведя День безопасности. В планах маскота посетить все региональные центры образования.
Ранее стало известно, что аккаунт в "Инстаграме" завёл себе другой талисман — камчатский краб Юрий. Он сопровождал мурманскую делегацию на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
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