В Туле сотрудники МЧС приняли в свои ряды Тульского Пряника. На торжественной церемонии новому спасателю вручили удостоверение и медаль, рассказала "Тульская пресса".

Также была зачитана биография Пряника. Новому сотруднику будет поручено научить детей противопожарной безопасности и подготовить их к действиям в "необычных ситуациях".

"Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приёмам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций", — рассказал присутствующим Тульский Пряник.

Тульский Пряник уже успел пообщаться с детьми в центре отдыха "Новая волна", проведя День безопасности. В планах маскота посетить все региональные центры образования.