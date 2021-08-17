Фантастический фильм "Дюна" покажут в России на месяц раньше

Фантастический фильм "Дюна" режиссёра Дени Вильнёва должен был появиться в российских кинотеатрах 14 октября, однако компания Universal перенесла старт проката. Кинокартину можно будет посмотреть на широких экранах на месяц раньше — 16 сентября, сообщает телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм снят по научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта. Главные роли сыграют знаменитые актёры: Зендея, Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и другие. Премьерный показ "Дюны" пройдёт на 78-м Венецианском кинофестивале 3 сентября.