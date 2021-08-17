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Названы фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"

По словам организаторов фестиваля, тематические киноленты охватывают несколько эпох.

17 августа, 13:57
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В основном конкурсе 32-го фестиваля "Кинотавр" примут участие 15 картин. Об этом рассказала программный директор Ситора Алиева в ходе пресс-конференции.

"Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох. Это тоже тенденция. Впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже XIX века", — рассказала Алиева журналистам.

  1. "Владивосток" Антона Борматова
  2. "Герда" Натальи Кудряшовой
  3. "День мёртвых" Виктора Рыжакова
  4. "Дунай" Любови Мульменко
  5. "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова
  6. "Медея" Александра Зельдовича
  7. "Молоко птицы" Евгения Марьяна
  8. "Море волнуется раз" Николая Хомерики
  9. "На близком расстоянии" Григория Добрыгина
  10. "Ничья" Лены Ланских
  11. "Нуучча" Владимира Мункуева
  12. "Общага" Романа Васьянова
  13. "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова
  14. "Подельники" Евгения Григорьева
  15. "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна

32-й российский фестиваль "Кинотавр" пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно мероприятие проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, оно было перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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