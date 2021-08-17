Названы фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"

В основном конкурсе 32-го фестиваля "Кинотавр" примут участие 15 картин. Об этом рассказала программный директор Ситора Алиева в ходе пресс-конференции.

"Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох. Это тоже тенденция. Впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже XIX века", — рассказала Алиева журналистам.

"Владивосток" Антона Борматова "Герда" Натальи Кудряшовой "День мёртвых" Виктора Рыжакова "Дунай" Любови Мульменко "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Медея" Александра Зельдовича "Молоко птицы" Евгения Марьяна "Море волнуется раз" Николая Хомерики "На близком расстоянии" Григория Добрыгина "Ничья" Лены Ланских "Нуучча" Владимира Мункуева "Общага" Романа Васьянова "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова "Подельники" Евгения Григорьева "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна

32-й российский фестиваль "Кинотавр" пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно мероприятие проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, оно было перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.