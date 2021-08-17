Названы фильмы, вошедшие в основной конкурс "Кинотавра"
По словам организаторов фестиваля, тематические киноленты охватывают несколько эпох.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В основном конкурсе 32-го фестиваля "Кинотавр" примут участие 15 картин. Об этом рассказала программный директор Ситора Алиева в ходе пресс-конференции.
"Тематические фильмы основного конкурса охватывают несколько эпох. Это тоже тенденция. Впервые за многие годы интерес к истории страны, такого мы раньше не наблюдали. Фильмы у нас из 80-х, 70-х, 30-х и даже XIX века", — рассказала Алиева журналистам.
- "Владивосток" Антона Борматова
- "Герда" Натальи Кудряшовой
- "День мёртвых" Виктора Рыжакова
- "Дунай" Любови Мульменко
- "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова
- "Медея" Александра Зельдовича
- "Молоко птицы" Евгения Марьяна
- "Море волнуется раз" Николая Хомерики
- "На близком расстоянии" Григория Добрыгина
- "Ничья" Лены Ланских
- "Нуучча" Владимира Мункуева
- "Общага" Романа Васьянова
- "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова
- "Подельники" Евгения Григорьева
- "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна
32-й российский фестиваль "Кинотавр" пройдёт в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно мероприятие проходит в начале июня, но в этом году, как и в прошлом, оно было перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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