Вузы начнут учебный год в гибридном формате

Большинство российских вузов готовы начать учебный год в очном формате, однако ряд массовых занятий вроде потоковых лекций планируется перевести в онлайн-режим. Об этом сообщил во вторник президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

"Общее наше мнение, что учебный год должен начаться в очном формате. Естественно, с участием смешанной формы в тех случаях, где это необходимо. Например, практические занятия в небольших группах вполне могут быть в очном формате, но, если это большие лекции на 500 человек, их можно проводить дистанционно", — отметил он.

Ранее стало известно, что МГУ имени М.В. Ломоносова планирует начать новый учебный год в очном формате, однако предусмотрено и введение смешанной формы обучения.