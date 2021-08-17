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Садальский раскритиковал скандальный арт-объект в виде глины в центре Москвы

По изначальному замыслу создателей, она должна была представлять кусок глины, которую скульптор разминал в руках.

17 августа, 18:19
<p>Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Необычная скульптура "Большая глина № 4" не понравилась российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому. Он считает, что в Россию Запад везёт "всевозможные отходы", в том числе речь идёт об искусстве.

"Ну естественно, где отходы? Это, конечно, давайте в Россию всё везти, отходы — и к нам. Привезли забесплатно, поставили. Мы принимаем всякие отходы. Мне кажется, это чудовищно", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Садальский напомнил, что скульптуру привезли из Флоренции из-за того, что местные жители проголосовали против её установки в Италии. Он отметил, что ему, как и жителям российской столицы, данное произведение искусства напомнило отходы человеческой жизнедеятельности.

"Это мерзко": Галкина ужаснул арт-объект в виде кома глины в центре Москвы

"Это мерзко": Галкина ужаснул арт-объект в виде кома глины в центре Москвы

Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера разместили на Болотной площади у фасада ГЭС-2 и она вызвала немалый резонанс. Её уже раскритиковал юморист Максим Галкин. А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. По изначальному замыслу создателей, она должна быть похожа на кусок глины, которую скульптор разминал в руках.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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