Садальский раскритиковал скандальный арт-объект в виде глины в центре Москвы
По изначальному замыслу создателей, она должна была представлять кусок глины, которую скульптор разминал в руках.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Необычная скульптура "Большая глина № 4" не понравилась российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому. Он считает, что в Россию Запад везёт "всевозможные отходы", в том числе речь идёт об искусстве.
"Ну естественно, где отходы? Это, конечно, давайте в Россию всё везти, отходы — и к нам. Привезли забесплатно, поставили. Мы принимаем всякие отходы. Мне кажется, это чудовищно", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Садальский напомнил, что скульптуру привезли из Флоренции из-за того, что местные жители проголосовали против её установки в Италии. Он отметил, что ему, как и жителям российской столицы, данное произведение искусства напомнило отходы человеческой жизнедеятельности.
Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера разместили на Болотной площади у фасада ГЭС-2 и она вызвала немалый резонанс. Её уже раскритиковал юморист Максим Галкин. А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. По изначальному замыслу создателей, она должна быть похожа на кусок глины, которую скульптор разминал в руках.
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