Садальский раскритиковал скандальный арт-объект в виде глины в центре Москвы

Необычная скульптура "Большая глина № 4" не понравилась российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому. Он считает, что в Россию Запад везёт "всевозможные отходы", в том числе речь идёт об искусстве.

"Ну естественно, где отходы? Это, конечно, давайте в Россию всё везти, отходы — и к нам. Привезли забесплатно, поставили. Мы принимаем всякие отходы. Мне кажется, это чудовищно", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Садальский напомнил, что скульптуру привезли из Флоренции из-за того, что местные жители проголосовали против её установки в Италии. Он отметил, что ему, как и жителям российской столицы, данное произведение искусства напомнило отходы человеческой жизнедеятельности.