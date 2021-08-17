Убивший бен Ладена американский морпех обозвал Байдена катастрофой

Боец спецназа США Роберт О'Нил, который в составе своего отряда убил Усаму бен Ладена в 2011 году в Пакистане, назвал американского президента Джо Байдена катастрофой. Морпех потребовал от главы Белого дома объяснений, почему тот в своё время препятствовал "охоте" на "цель номер один" — главаря "Аль-Каиды"*.

Свой вопрос он задал под постом в "Твиттере", где Байден назвал главной задачей американских военных не допустить превращения Афганистана в базу для новых атак на страну. В своём же твиттере О'Нил написал: "Итак, президент США — это катастрофа", а также осудил вывод американских войск из Афганистана.

Ранее Лайф сообщал, что в Общественной палате выступление президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане назвали слабым и лживым. По словам представителя ОП РФ, президент США так и не ответил на главные вопросы: почему произошло поражение Америки, какие ошибки сделала Америка, какие большие выводы из этого сделала Америка и на что надеяться американским союзникам.