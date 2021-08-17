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Убивший бен Ладена американский морпех обозвал Байдена катастрофой

Он напомнил, что в 2001 году нынешний американский лидер препятствовал операции по устранению главаря "Аль-Каиды".

17 августа, 18:07
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Боец спецназа США Роберт О'Нил, который в составе своего отряда убил Усаму бен Ладена в 2011 году в Пакистане, назвал американского президента Джо Байдена катастрофой. Морпех потребовал от главы Белого дома объяснений, почему тот в своё время препятствовал "охоте" на "цель номер один" — главаря "Аль-Каиды"*.

Свой вопрос он задал под постом в "Твиттере", где Байден назвал главной задачей американских военных не допустить превращения Афганистана в базу для новых атак на страну. В своём же твиттере О'Нил написал: "Итак, президент США — это катастрофа", а также осудил вывод американских войск из Афганистана.

Байден назвал причины бегства американских военных из Афганистана

Байден назвал причины бегства американских военных из Афганистана

Ранее Лайф сообщал, что в Общественной палате выступление президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане назвали слабым и лживым. По словам представителя ОП РФ, президент США так и не ответил на главные вопросы: почему произошло поражение Америки, какие ошибки сделала Америка, какие большие выводы из этого сделала Америка и на что надеяться американским союзникам.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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