Иран запустил ещё одну центрифугу для обогащения урана до 60%
Бывший президент страны ранее заверил, что обогащение будет осуществляться в мирных целях под контролем МАГАТЭ.
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В Иране была запущена вторая центрифуга, которая позволяет обогащать природный уран до 60%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Согласно документу, помимо первой системы из 164 центрифуг IR-6 Тегеран активировал дополнительную — каскад из 153 центрифуг IR-4. Это позволит нарабатывать больше оружейного урана, хотя предыдущий президент Ирана Хасан Рухани подчёркивал, что обогащение будет осуществляться в мирных целях под надзором МАГАТЭ.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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