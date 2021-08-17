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Институт развития Интернета распределит 7 миллиардов рублей на создание контента

Программой предусмотрено поддержать не менее 200 проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года.

17 августа, 17:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Институт развития Интернета в рамках новой субсидии объявляет конкурс на создание интернет-контента, который будет транслировать общечеловеческие ценности, знакомить аудиторию с современными героями и поможет сберечь уже накопленный человеческий капитал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО "ИРИ".

"Сегодня Институт развития Интернета объявит о начале приёма заявок на создание интернет-контента в рамках новой субсидии. Всего планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года", — сообщили в ведомстве.

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Заявки будут приниматься до 30 сентября, субсидия составляет семь миллиардов рублей. Первых победителей назовут уже в сентябре. В данной структуре контролирующим органом выступает уже действующий наблюдательный совет, об этом сообщил генеральный директор Института развития Интернета Антон Ключкин.

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ выдвинуло инициативу ввести в некоторых вузах занятия по киберспорту. По словам экспертов, внедрение киберспортивных дисциплин в образовательную систему является ответом на запрос общества.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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