Опрос показал, сколько украинцев общается дома исключительно на мове

Меньше трети украинцев, находясь у себя дома, используют родной язык для общения. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на исследование центра "Социальный мониторинг".

Выяснилось, что мову в домашних условиях используют лишь 31,9% жителей страны. При этом исключительно русский язык звучит в квартирах 11,3% украинцев. 27,1% разговаривают с одинаковой частотой на обоих языках, 15,8% — преимущественно на украинском, 13,6% — преимущественно на русском.

Кроме того, исследование показало, что 8,9% жителей страны смотрят телепередачи исключительно на русском языке, в то время как на украинском — 24,5%. Оба языка звучат из телевизоров 35,3% украинцев.

Что же касается чтения, то и здесь ситуация примерно похожая: на украинском — 23,5%, на русском — 10,7%, а на обоих языках — 30,9% жителей Украины. Итоги подводились на основании опроса трёх тысяч человек.