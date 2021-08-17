Учёные предупредили о риске лицевого паралича после прививки вакциной Sinovac

Применение китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac может привести к возникновению временного паралича лицевого нерва, или паралича Белла. Это отмечено в исследовании группы учёных из Гонконга, которое опубликовано в журнале Lancet.

При данном недуге возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. Это становится причиной временной потери контроля за лицевыми мышцами на поражённой стороне. Во время исследования среди 100 000 человек, получивших вакцину, в течение первых 42 дней проявилось на 4,8 больше случаев возникновения паралича.

"Мы обнаружили повышенный риск возникновения паралича Белла после вакцинации CoronaVac", — сказано в тексте исследования.

Однако защитный эффект от вакцины сильно превышает риск наступления паралича Белла. В 90% случаев его возникновения недуг можно будет вылечить в течение девяти месяцев.