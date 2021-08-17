Лавров рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании ковидных сертификатов

Между Россией и Евросоюзом ведётся предметный и профессиональный диалог по теме взаимного признания сертификатов о вакцинации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

"Идёт предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов. Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекларирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы", — уточнил министр.

Лавров при этом подчеркнул, что противоэпидемические ограничения и их послабление "находятся в исключительной компетенции отдельных стран Евросоюза". Каждое государство самостоятельно принимает решение касательно иностранцев, привитых вакциной, не сертифицированной в ЕС. Он заявил о готовности России продолжать прагматичный диалог и выразил надежду на то, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, всё-таки прекратятся и будут достигнуты договорённости, которые отвечают интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза.