Доктор Мясников предупредил о риске развития рака после ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром может привести к раку лёгких. Однако данное заболевание имеет разные клинические проявления, например, у 25-30% людей с положительными CoViD-19 тестами встречается лёгочный фиброз и риск рака повышается в восемь-четырнадцать раз.

"Надо категорически бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приёму витаминов. <…> Кстати, фиброз лёгких далеко не признак именно постковидной тяжёлой пневмонии. Любое тяжёлое воспаление лёгких может оставить после себя рубец. Тут и пневмококк, и туберкулёз, и тяжёлая гриппозная пневмония", — написал он в своём телеграм-канале.