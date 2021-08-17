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Доктор Мясников предупредил о риске развития рака после ковида

Медик советует бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приёму витаминов.

17 августа, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром может привести к раку лёгких. Однако данное заболевание имеет разные клинические проявления, например, у 25-30% людей с положительными CoViD-19 тестами встречается лёгочный фиброз и риск рака повышается в восемь-четырнадцать раз.

"Надо категорически бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приёму витаминов. <…> Кстати, фиброз лёгких далеко не признак именно постковидной тяжёлой пневмонии. Любое тяжёлое воспаление лёгких может оставить после себя рубец. Тут и пневмококк, и туберкулёз, и тяжёлая гриппозная пневмония", — написал он в своём телеграм-канале.

Доктор Мясников рассказал про коронавирусное пророчество семилетней давности

Доктор Мясников рассказал про коронавирусное пророчество семилетней давности

Ранее Мясников объяснил появление ложных результатов тестов на ковид. Доктор подчеркнул, что ПЦР-тестирование достаточно точное, однако если ткнуть "ваткой куда-то возле уха", то результат не будет правдивым.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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