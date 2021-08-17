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Патологоанатом раскрыл "главную тайну" коронавируса

Дело в том, что врачи очень мало знают о защитных механизмах человеческого организма.

17 августа, 15:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Доктор медицинских наук и руководитель Центра инфекционной патологии городской больницы им. Боткина Всеволод Цинзерлинг заявил, что для врачей остаётся "тайной", когда заразившийся коронавирусом выздоравливает. По словам патологоанатома, причину смерти инфицированного, в принципе, выяснить нетрудно.

"Главная тайна — почему некоторые пациенты заболевают легко, в том числе из групп риска, а некоторые заболевают тяжело, но всё-таки выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител", — заметил Цинзерлинг в беседе с "Доктор Питер".

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По его оценке, врачи очень мало знают о защитных механизмах человеческого организма. Учёный-патоморфолог также говорит, что коронавирус не станет для человечества чем-то вроде кори, переболев которой один раз, уже можно быть спокойным и знать, что повторно не заразишься. Ковид, в отличие от других заболеваний, поражает даже клетки памяти, не позволяя им защищать организм от болезни.

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Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в будущем коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию, станет для человека чем-то вроде гриппа — управляемым благодаря науке заболеванием.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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