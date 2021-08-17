Патологоанатом раскрыл "главную тайну" коронавируса

"Главная тайна — почему некоторые пациенты заболевают легко, в том числе из групп риска, а некоторые заболевают тяжело, но всё-таки выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител", — заметил Цинзерлинг в беседе с "Доктор Питер".

По его оценке, врачи очень мало знают о защитных механизмах человеческого организма. Учёный-патоморфолог также говорит, что коронавирус не станет для человечества чем-то вроде кори, переболев которой один раз, уже можно быть спокойным и знать, что повторно не заразишься. Ковид, в отличие от других заболеваний, поражает даже клетки памяти, не позволяя им защищать организм от болезни.