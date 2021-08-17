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Учёные выяснили, что дым от лесных пожаров повлиял на заболеваемость ковидом

Специалисты пишут, что химический состав смога негативно воздействует на клетки дыхательных путей и лёгких, а это сказывается и на иммунной системе.

17 августа, 14:54

Фото © Pexels

Лесные пожары значительно повлияли на заболеваемость коронавирусной инфекцией, заявили учёные из Гарвардского университета на основе полученных ими данных Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам, показаниям с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США и статистике о случаях заражения ковидом и смертности от него.

В своём исследовании, которое опубликовано в издании Science Advances, они пишут, что высокие уровни PM 2,5 (это твёрдые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в воздухе, образованные во время лесных пожаров в 2020 году, усугубили эпидемиологическую ситуацию. Так, на основе данных из США, подобное загрязнение повлияло на рост заболеваемости ковидом в округах Бьютт, Калаверас в Калифорнии и Уитмен в штате Вашингтон.

Специалисты из Гарварда пояснили, что химический состав дыма негативно воздействует на клетки дыхательных путей и лёгких. Кроме того, он ухудшает функцию белых кровяных телец в лёгких, а это ведёт к тому, что когда он проникает в организм, иммунный ответ замедляется и, соответственно, заболевание протекает более тяжело.

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Напомним, что этим летом от природных пожаров пострадали курортные регионы Турции; леса Греции, где было зафиксировано более 80 очагов; а также Якутия — в республике и Иркутской области был введён межрегиональный режим ЧС.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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