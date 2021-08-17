Учёные выяснили, что дым от лесных пожаров повлиял на заболеваемость ковидом

Лесные пожары значительно повлияли на заболеваемость коронавирусной инфекцией, заявили учёные из Гарвардского университета на основе полученных ими данных Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам, показаниям с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США и статистике о случаях заражения ковидом и смертности от него.

В своём исследовании, которое опубликовано в издании Science Advances, они пишут, что высокие уровни PM 2,5 (это твёрдые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в воздухе, образованные во время лесных пожаров в 2020 году, усугубили эпидемиологическую ситуацию. Так, на основе данных из США, подобное загрязнение повлияло на рост заболеваемости ковидом в округах Бьютт, Калаверас в Калифорнии и Уитмен в штате Вашингтон.