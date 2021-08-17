CoViD-19 усугубляет практически все проблемы со здоровьем, которые были у человека до болезни, и вдобавок часто позволяет выявить те, о которых пациент не знал, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.

"Чаще всего после ковида происходит срыв, оголяются дефициты, обостряются хронические болезни", — отметил он.

По словам медика, одно из самых распространённых последствий ковида — повышенное артериальное давление. Он подчеркнул, что особенно трудно тем, кто страдает гипертонией давно и использует ингибиторы АПФ.

"Перестают быть эффективными ранее используемые схемы антигипертензивной терапии, из-за этого их нужно срочно и адекватно корректировать", — отметил врач.