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"Лекарства не помогают": Врач назвал самые опасные последствия ковида

По словам доктора медицинских наук, коронавирус обостряет хронические болезни и нехватку микро- и макроэлементов, витаминов.

17 августа, 14:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

CoViD-19 усугубляет практически все проблемы со здоровьем, которые были у человека до болезни, и вдобавок часто позволяет выявить те, о которых пациент не знал, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.

"Чаще всего после ковида происходит срыв, оголяются дефициты, обостряются хронические болезни", — отметил он.

По словам медика, одно из самых распространённых последствий ковида — повышенное артериальное давление. Он подчеркнул, что особенно трудно тем, кто страдает гипертонией давно и использует ингибиторы АПФ.

"Перестают быть эффективными ранее используемые схемы антигипертензивной терапии, из-за этого их нужно срочно и адекватно корректировать", — отметил врач.

Он добавил, что после ковида часто возникают или обостряются проблемы с щитовидной железой, надпочечниками и половыми железами, это определяется с помощью анализов. Кроме того, исследование крови позволяет выявить железодефицитную анемию. Доктор медицинских наук призвал обратить особое внимание на количество ряда элементов и витаминов в организме: нехватка железа, цинка, витамина D, омеги-3 — одна из самых частых причин постковидного синдрома.

"Коронавируса нет, но человека трясёт": Врачи назвали главные причины постковидного синдрома

"Коронавируса нет, но человека трясёт": Врачи назвали главные причины постковидного синдрома

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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