НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Диетолог назвала самые вредные кисломолочные продукты

Врач отметила, что при выборе обязательно нужно обращать внимание на срок годности, он не должен превышать пяти суток.

17 августа, 14:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кисломолочные продукты — обязательная часть здорового питания, однако не все они полезны. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что лучше исключить из своего рациона.

"Йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам — сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке. Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из молочной продукции будет усваиваться хуже", — сказала она "Ридусу".

Также, по словам Русаковой, не стоит злоупотреблять обезжиренной кисломолочкой, так как для создания нужной консистенции в неё добавляют крахмал, то есть те же углеводы. Такие продукты не приносят пользу, равно как и продукты с высоким уровнем жирности. Диетолог пояснила, что, например, сметану лучше выбирать 10–15%, так как более жирный продукт очень тяжёлый для переваривания, для поджелудочной железы и печени.

Врач отметила, что при выборе кисломолочных продуктов нужно обязательно обращать внимание на срок годности, он не должен превышать пяти суток. Если продукт может храниться дольше, это значит, что в него добавили антибактериальные препараты, которые могут нарушить микрофлору кишечника.

Диетолог предупредила об опасных для печени продуктах

Диетолог предупредила об опасных для печени продуктах

Ранее сладкоежкам рассказали о полезной альтернативе десертам. По словам врача-диетолога Альбины Ермоленковой, варенье с большим количеством сахара не лучшая идея.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1