Диетолог назвала самые вредные кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты — обязательная часть здорового питания, однако не все они полезны. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что лучше исключить из своего рациона.

"Йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам — сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке. Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из молочной продукции будет усваиваться хуже", — сказала она "Ридусу".

Также, по словам Русаковой, не стоит злоупотреблять обезжиренной кисломолочкой, так как для создания нужной консистенции в неё добавляют крахмал, то есть те же углеводы. Такие продукты не приносят пользу, равно как и продукты с высоким уровнем жирности. Диетолог пояснила, что, например, сметану лучше выбирать 10–15%, так как более жирный продукт очень тяжёлый для переваривания, для поджелудочной железы и печени.

Врач отметила, что при выборе кисломолочных продуктов нужно обязательно обращать внимание на срок годности, он не должен превышать пяти суток. Если продукт может храниться дольше, это значит, что в него добавили антибактериальные препараты, которые могут нарушить микрофлору кишечника.