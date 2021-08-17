Житель Кабула сделал селфи с талибами и показал обстановку в городе

Местный житель снял обстановку в центре Кабула. Видео © LIFE

Лайф продолжает получать комментарии и кадры из захваченного "Талибаном"* Кабула, снятые местными жителями. Этот афганский инженер запечатлел обстановку в городе и поделился своими наблюдениями.

"Я в порядке, не уезжаю из Кабула. Свобода в руках террористов. Мы тоже покинем своё место через пять дней", — рассказал собеседник Лайфа.

Мужчина продолжает ходить на работу, но в городе, по его словам, сейчас небезопасно. Однако талибы настроены неагрессивно. Во время съёмок инженер подошёл к сидевшим в машине боевикам и попросил с ним сфотографироваться. По его словам, "они легко согласились".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.