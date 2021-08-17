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Призёр Олимпиады в Токио продала свою медаль, чтобы помочь больному мальчику

При этом награда всё равно останется у спортсменки, именно так решил её покупатель.

17 августа, 14:19
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Martin Meissner</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Martin Meissner

Польская легкоатлетка Мария Андрейчик, которая стала второй в метании копья на Олимпиаде в Токио, продала свою медаль с Игр, чтобы помочь больному ребёнку. Об этом она рассказала в своём инстаграме.

"Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тысяч евро)", — написала спортсменка.

Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская выставила свою медаль на аукционе

Сбежавшая с Олимпиады белорусская бегунья Тимановская выставила свою медаль на аукционе

Отметим, что у нуждающегося в лечении ребёнка серьёзный порок сердца. Покупателем медали оказалась сеть магазинов Żabka. Там решили оставить награду у спортсменки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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