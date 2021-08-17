"Чем больше вакцин, тем лучше. Я всегда так считал, и они же все разные и на разных платформах. Я надеюсь, что в скором времени появится ещё одна или две, потому что вакцины обычно возникают через три-пять лет после того, как появляется какая-то проблема. У нас всё хорошо в этом плане", — отметил Зверев.