"Чем больше, тем лучше": Академик оценил скорую регистрацию пятой вакцины от ковида
Он также выразил надежду, что в новых препаратах проработают то, что упустили в предыдущих вариантах.
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Академик РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев положительно оценил сообщение главы Роспотребнадзора о скорой регистрации в России пятой вакцины от коронавируса.
"Чем больше вакцин, тем лучше. Я всегда так считал, и они же все разные и на разных платформах. Я надеюсь, что в скором времени появится ещё одна или две, потому что вакцины обычно возникают через три-пять лет после того, как появляется какая-то проблема. У нас всё хорошо в этом плане", — отметил Зверев.
Он также выразил надежду, что в новых препаратах проработают те моменты, которые упустили в предыдущих вариантах.
Напомним, сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Кроме того, ранее стало известно о возможной регистрации в августе нового препарата "Эпиваккорона-Н", разработанного новосибирским центром "Вектор". А в сентябре могут начаться клинические испытания вакцины под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека".
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