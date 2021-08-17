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Попова заявила, что на подходе пятая российская вакцина от ковида

Сейчас в России зарегистрировано четыре препарата: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

17 августа, 12:44

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от коронавируса. По её словам, препарат "на подходе".

"В Российской Федерации… четыре российские вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", — отметила она в ходе круглого стола "Санитарный щит страны — безопасность для граждан" в штабе "Единой России".

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Напомним, сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Кроме того, ранее стало известно о возможной регистрации в августе нового препарата "Эпиваккорона-Н", разработанного новосибирским центром "Вектор". А в сентябре могут начаться клинические испытания вакцины под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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