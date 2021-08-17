Попова заявила, что на подходе пятая российская вакцина от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от коронавируса. По её словам, препарат "на подходе".

"В Российской Федерации… четыре российские вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", — отметила она в ходе круглого стола "Санитарный щит страны — безопасность для граждан" в штабе "Единой России".