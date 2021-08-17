Лавров обвинил Запад в затягивании регистрации российских вакцин от ковида
Глава МИД РФ уверен, что Еврокомиссия ничего не будет делать со "Спутником V", пока его не одобрит ВОЗ.
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Западные страны затягивают регистрацию российских вакцин от коронавирусной инфекции по политическим причинам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в БФУ имени Иммануила Канта.
"Здесь, конечно, не обходится без политики... Насчёт "Спутника V" Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдёт процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения", — отметил министр.
Ранее директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. Также учёный рассказал об особенностях и испытании назальной вакцины
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