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Лавров обвинил Запад в затягивании регистрации российских вакцин от ковида

Глава МИД РФ уверен, что Еврокомиссия ничего не будет делать со "Спутником V", пока его не одобрит ВОЗ.

17 августа, 11:41
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

Западные страны затягивают регистрацию российских вакцин от коронавирусной инфекции по политическим причинам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в БФУ имени Иммануила Канта.

"Здесь, конечно, не обходится без политики... Насчёт "Спутника V" Еврокомиссия вообще ничего не собирается делать, пока он не пройдёт процесс регистрации во Всемирной организации здравоохранения", — отметил министр.

Ранее директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. Также учёный рассказал об особенностях и испытании назальной вакцины

В сентябре могут начаться испытания ещё одной российской антиковидной вакцины

В сентябре могут начаться испытания ещё одной российской антиковидной вакцины

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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