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Вузы могут изменить правила заселения студентов в общежития в новом учебном году

Учащиеся и преподаватели учебных заведений обязаны соблюдать меры предосторожности из-за ковида.

17 августа, 14:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российские вузы могут заселять студентов в общежития без требования сертификата о вакцинации от ковида, но в будущем может быть введён обязательный тест на коронавирус. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Принято решение, что ребята будут селиться в общежития [без сертификата о вакцинации] независимо [от того], откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со временем", — сказал он по итогам заседания Союза ректоров России.

Глава РСР уточнил, что российские вузы в целом готовы начать учебный год в очном формате, однако есть возможность перевести ряд массовых занятий в онлайн-режим. В целом, согласно статистике, 60% сотрудников российских вузов прошли вакцинацию от коронавируса, среди студентов доля привитых составляет 30%.

"Общее наше мнение, что он (учебный год. — Прим. Лайфа) должен начаться в очном формате. Естественно, с участием смешанной формы в тех случаях, где это необходимо. Например, практические занятия в небольших группах вполне могут быть в очном формате. Если это большие лекции на 500 человек, их можно делать в дистанционном формате", — сказал Садовничий.

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Ранее стало известно, что МГУ имени М.В. Ломоносова планирует начать новый учебный год в очном формате, однако предусмотрено и введение смешанной формы обучения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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