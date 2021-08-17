США заморозили госрезервы Правительства Афганистана в американских банках

Администрация США в минувшее воскресенье, 15 августа, заморозила государственные резервы Правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители "Талибана"*. Об этом сообщает во вторник газета Washington Post ("Вашингтон пост") со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам", — приводит издание слова представителя американской администрации.

По данным издания, решение о заморозке активов было принято лично министром финансов Джанет Йеллен после консультаций с Госдепартаментом США. Сумма в заметке не называется, оговорено лишь, что речь шла о "миллиардах долларов". Напомним, что на конец апреля 2021 года Международный валютный фонд оценивал валовые резервы ЦБ Афганистана в 9,4 миллиарда долларов.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.