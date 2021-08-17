Силы сопротивления начали бои с талибами к северу от Кабула
Есть первые успехи: по неподтверждённым данным, правительственные войска успешно отбили у боевиков один район.
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Силы вице-президента Афганистана Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военный источник в афганской столице. Теперь десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума двинулись в район Панджшера (одна из тридцати четырёх провинций Афганистана) и уже вступили в бой.
"Бои сейчас идут в районе Панджшера", — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что через Чарикар (город в Афганистане на шоссе Кундуз — Кабул) проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает столицу страны с Мазари-Шарифом — крупнейшим городом на севере Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, объявив о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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