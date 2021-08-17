Силы сопротивления начали бои с талибами к северу от Кабула

Силы вице-президента Афганистана Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военный источник в афганской столице. Теперь десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума двинулись в район Панджшера (одна из тридцати четырёх провинций Афганистана) и уже вступили в бой.