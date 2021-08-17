НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Силы сопротивления начали бои с талибами к северу от Кабула

Есть первые успехи: по неподтверждённым данным, правительственные войска успешно отбили у боевиков один район.

17 августа, 16:44
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Силы вице-президента Афганистана Амрулла Салеха отбили у "Талибана"* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военный источник в афганской столице. Теперь десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума двинулись в район Панджшера (одна из тридцати четырёх провинций Афганистана) и уже вступили в бой.

"Бои сейчас идут в районе Панджшера", — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что через Чарикар (город в Афганистане на шоссе Кундуз — Кабул) проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает столицу страны с Мазари-Шарифом — крупнейшим городом на севере Афганистана.

Объявился вице-президент и призвал сопротивляться талибам: Хроника обострения в Афганистане

Объявился вице-президент и призвал сопротивляться талибам: Хроника обострения в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, объявив о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1