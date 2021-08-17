Сталлоне стал самым кассовым голливудским актёром за последние 60 лет

Сильвестр Сталлоне стал самым кассовым актёром Голливуда за последние несколько десятилетий. Фильмы с его участием становились лидерами проката в течение 60 лет, сообщает издание Deadline.

В далёких семидесятых популярность актёру принесли легендарные кинокартины "Рэмбо" и "Рокки", спустя ещё два десятилетия на экраны вышли "Неудержимые", а закрепил успех Сталлоне недавно вышедшим в прокат фильмом "Отряд самоубийц: Миссия навылет", собрав за первый уик-энд более 70 миллионов долларов.