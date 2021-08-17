Сталлоне стал самым кассовым голливудским актёром за последние 60 лет
Последняя картина с его участием — "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — вышла на экраны в прошлом месяце.
Фото © ТАСС / Никишин Олег
Сильвестр Сталлоне стал самым кассовым актёром Голливуда за последние несколько десятилетий. Фильмы с его участием становились лидерами проката в течение 60 лет, сообщает издание Deadline.
В далёких семидесятых популярность актёру принесли легендарные кинокартины "Рэмбо" и "Рокки", спустя ещё два десятилетия на экраны вышли "Неудержимые", а закрепил успех Сталлоне недавно вышедшим в прокат фильмом "Отряд самоубийц: Миссия навылет", собрав за первый уик-энд более 70 миллионов долларов.
Ранее Лайф писал о том, что фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" провалился в прокате в США. Некоторые аналитики связывают такой низкий рейтинг кинокартины среди американцев с пандемией коронавируса.
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