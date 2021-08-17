НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сталлоне стал самым кассовым голливудским актёром за последние 60 лет

Последняя картина с его участием — "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — вышла на экраны в прошлом месяце.

17 августа, 16:24
<p>Фото © ТАСС / Никишин Олег</p>

Фото © ТАСС / Никишин Олег

Сильвестр Сталлоне стал самым кассовым актёром Голливуда за последние несколько десятилетий. Фильмы с его участием становились лидерами проката в течение 60 лет, сообщает издание Deadline.

В далёких семидесятых популярность актёру принесли легендарные кинокартины "Рэмбо" и "Рокки", спустя ещё два десятилетия на экраны вышли "Неудержимые", а закрепил успех Сталлоне недавно вышедшим в прокат фильмом "Отряд самоубийц: Миссия навылет", собрав за первый уик-энд более 70 миллионов долларов.

Звезду "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании

Звезду "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании

Ранее Лайф писал о том, что фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" провалился в прокате в США. Некоторые аналитики связывают такой низкий рейтинг кинокартины среди американцев с пандемией коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Как модели с подиума": Сталлоне показал фото с женой и дочерьми и сразил поклонников их красотой

18 июня, 19:56

"Вот оно щщщщастье": Данила Козловский растрогал Сеть милым фото с дочкой

вчера в 21:52

65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг

сегодня в 15:04

Востоковед назвал оптимальную стратегию для России по ситуации в Афганистане

сегодня в 16:23

Швейцарские учёные установили рекорд по вычислению числа Пи

сегодня в 16:17

Новости партнеров

Layer 1