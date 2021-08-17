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Швейцарские учёные установили рекорд по вычислению числа Пи

Теперь десять последних известных цифр математической константы — 7817924264.

17 августа, 16:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Швейцарии учёные из Высшей школы прикладных наук Граубюндена обновили число Пи до 62,8 триллиона цифр с помощью суперкомпьютера. Это стало новым мировым рекордом.

"Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошёл старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", — говорится в сообщении.

Новое вычисление было сделано почти в 3,5 раза быстрее, чем в предыдущем рекорде. Швейцарские учёные с помощью суперкомпьютера определили более точное значение за 108 дней и девять часов.

Инженер Google установила новый рекорд по расчёту числа Пи после запятой

Инженер Google установила новый рекорд по расчёту числа Пи после запятой

Ранее уральский школьник поставил рекорд, вспомнив более 13 тысяч знаков числа Пи. Для этого ученику десятого класса потребовалось около шести часов с перерывами. Всего он верно назвал 13 202 знака.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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