Швейцарские учёные установили рекорд по вычислению числа Пи
Теперь десять последних известных цифр математической константы — 7817924264.
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В Швейцарии учёные из Высшей школы прикладных наук Граубюндена обновили число Пи до 62,8 триллиона цифр с помощью суперкомпьютера. Это стало новым мировым рекордом.
"Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошёл старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", — говорится в сообщении.
Новое вычисление было сделано почти в 3,5 раза быстрее, чем в предыдущем рекорде. Швейцарские учёные с помощью суперкомпьютера определили более точное значение за 108 дней и девять часов.
Ранее уральский школьник поставил рекорд, вспомнив более 13 тысяч знаков числа Пи. Для этого ученику десятого класса потребовалось около шести часов с перерывами. Всего он верно назвал 13 202 знака.
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