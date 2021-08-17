Швейцарские учёные установили рекорд по вычислению числа Пи

В Швейцарии учёные из Высшей школы прикладных наук Граубюндена обновили число Пи до 62,8 триллиона цифр с помощью суперкомпьютера. Это стало новым мировым рекордом.

"Высокопроизводительный компьютер Центра аналитики данных, визуализации и моделирования (DAViS) превзошёл старый мировой рекорд в 50 триллионов пунктов на дополнительные 12,8 триллиона новых, до сих пор не известных пунктов. Таким образом, десять последних известных цифр числа Пи теперь следующие: 7817924264", — говорится в сообщении.

Новое вычисление было сделано почти в 3,5 раза быстрее, чем в предыдущем рекорде. Швейцарские учёные с помощью суперкомпьютера определили более точное значение за 108 дней и девять часов.