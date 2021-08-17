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"Постараемся искоренить это зло": Талибы пообещали превратить Афганистан в страну без наркотиков

Радикалы дали первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы, волнующие весь мир.

17 августа, 16:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

"Талибан"* приложит все усилия для того, чтобы Афганистан не стал центром по производству наркотиков. С таким заявлением выступил официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид.

"Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", — сказал он в ходе первой пресс-конференции после захвата Кабула.

Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных

Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных

Ранее востоковед Наталья Замараева в беседе с Лайфом подчёркивала, что талибы не раз показывали миру свою договороспособность. Вместе с тем политолог Алексей Подберёзкин допустил, что будущему лидеру Афганистана удастся наладить отношения с Россией и другими странами. В свою очередь, политолог Юрий Светов предположил, что последствия властвования талибов в Афганистане будут печальными.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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