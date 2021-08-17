"Постараемся искоренить это зло": Талибы пообещали превратить Афганистан в страну без наркотиков
Радикалы дали первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы, волнующие весь мир.
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"Талибан"* приложит все усилия для того, чтобы Афганистан не стал центром по производству наркотиков. С таким заявлением выступил официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид.
"Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", — сказал он в ходе первой пресс-конференции после захвата Кабула.
Ранее востоковед Наталья Замараева в беседе с Лайфом подчёркивала, что талибы не раз показывали миру свою договороспособность. Вместе с тем политолог Алексей Подберёзкин допустил, что будущему лидеру Афганистана удастся наладить отношения с Россией и другими странами. В свою очередь, политолог Юрий Светов предположил, что последствия властвования талибов в Афганистане будут печальными.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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