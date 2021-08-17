"Талибан"* приложит все усилия для того, чтобы Афганистан не стал центром по производству наркотиков. С таким заявлением выступил официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид.

"Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков", — сказал он в ходе первой пресс-конференции после захвата Кабула.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.