"Бесконечно жаль": Воронежский губернатор назвал настоящим асом командира разбившегося Ил-112В
Он также выразил глубокое сочувствие родственникам и друзьям погибших лётчиков.
Николай Куимов. Фото © vzlet.mai.ru
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, каким храбрым был погибший в авиакатастрофе командир военно-транспортного самолёта Ил-112В Николай Куимов.
"Из Кубинки пришло трагическое известие. По сообщению ОАК, экипаж возглавлял Герой России Николай Куимов. Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль", — сказал Гусев в эфире ГТРК "Воронеж".
Глава региона также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших лётчиков. Он считает, что экипаж пожертвовал собой, чтобы отвести самолёт от жилых домов.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. Экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель первого класса Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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