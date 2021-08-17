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"Бесконечно жаль": Воронежский губернатор назвал настоящим асом командира разбившегося Ил-112В

Он также выразил глубокое сочувствие родственникам и друзьям погибших лётчиков.

17 августа, 15:47
<p>Николай Куимов. Фото © <a href="https://vzlet.mai.ru/Kuimov_ND?blind=Y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vzlet.mai.ru</a></p>

Николай Куимов. Фото © vzlet.mai.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, каким храбрым был погибший в авиакатастрофе командир военно-транспортного самолёта Ил-112В Николай Куимов.

"Из Кубинки пришло трагическое известие. По сообщению ОАК, экипаж возглавлял Герой России Николай Куимов. Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль", сказал Гусев в эфире ГТРК "Воронеж".

Глава региона также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших лётчиков. Он считает, что экипаж пожертвовал собой, чтобы отвести самолёт от жилых домов.

Герой России и пожар в двигателе: Что известно о крушении самолёта Ил-112 в Подмосковье

Герой России и пожар в двигателе: Что известно о крушении самолёта Ил-112 в Подмосковье

Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. Экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель первого класса Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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