"Из Кубинки пришло трагическое известие. По сообщению ОАК, экипаж возглавлял Герой России Николай Куимов. Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль", — сказал Гусев в эфире ГТРК "Воронеж".