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Автобус с вахтовиками вылетел с дороги в Бурятии, пострадало 17 человек

По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза перед крутым поворотом.

17 августа, 15:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Бурятии автобус на базе "Урала" с вахтовиками съехал на обочину, сбив по пути несколько деревьев. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате ДТП пострадало 17 человек.

Авария произошла в Еравнинском районе республики. "Урал" с рабочими направлялся на Озёрный горно-обогатительный комбинат. По данным собеседника Лайфа, у машины отказали тормоза перед крутым поворотом, отчего водитель решил съехать на обочину. В результате, двигаясь вниз по склону, автомобиль снёс несколько деревьев, после чего остановился.

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Всего в машине находилось 20 человек. Из них 17 получили различные травмы, трое из которых от госпитализации отказались. Остальные были доставлены в больницу попутками и одной скорой. Большинство вахтовиков отделались ушибами и ссадинами, у одного мужчины диагностирован открытый перелом голени.

Ранее Лайф сообщал, что в Кемеровской области вахтовый автобус на базе КамАЗа столкнулся с грузовиком Hyundai, после чего перевернулся.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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