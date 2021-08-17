Автобус с вахтовиками вылетел с дороги в Бурятии, пострадало 17 человек

В Бурятии автобус на базе "Урала" с вахтовиками съехал на обочину, сбив по пути несколько деревьев. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате ДТП пострадало 17 человек.

Авария произошла в Еравнинском районе республики. "Урал" с рабочими направлялся на Озёрный горно-обогатительный комбинат. По данным собеседника Лайфа, у машины отказали тормоза перед крутым поворотом, отчего водитель решил съехать на обочину. В результате, двигаясь вниз по склону, автомобиль снёс несколько деревьев, после чего остановился.

Всего в машине находилось 20 человек. Из них 17 получили различные травмы, трое из которых от госпитализации отказались. Остальные были доставлены в больницу попутками и одной скорой. Большинство вахтовиков отделались ушибами и ссадинами, у одного мужчины диагностирован открытый перелом голени.