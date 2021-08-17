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Суд за день оштрафовал Google на 14 млн рублей

Компания отказалась удалить информацию, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ.

17 августа, 15:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Суд в Москве за день оштрафовал компанию Google на 14 млн рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещённую информацию. 17 августа компания получила пять штрафов: в размере 4 млн, 1,5 млн, 5 млн, 1,5 млн и 2 млн.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщениях суда.

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А в июле суд выписал Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как он отказался хранить данные россиян на территории РФ.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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