Суд за день оштрафовал Google на 14 млн рублей

Компания отказалась удалить сведения, доступ к которым должен быть ограничен по российскому законодательству.

Суд в Москве за день оштрафовал компанию Google на 14 млн рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещённую информацию. 17 августа компания получила пять штрафов: в размере 4 млн, 1,5 млн, 5 млн, 1,5 млн и 2 млн.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщениях суда.