Суд за день оштрафовал Google на 14 млн рублей
Компания отказалась удалить информацию, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ.
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Суд в Москве за день оштрафовал компанию Google на 14 млн рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещённую информацию. 17 августа компания получила пять штрафов: в размере 4 млн, 1,5 млн, 5 млн, 1,5 млн и 2 млн.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщениях суда.
А в июле суд выписал Google административный штраф в размере трёх миллионов рублей, так как он отказался хранить данные россиян на территории РФ.
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